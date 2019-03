Koopzondag op de Noordwest-Veluwe: wie volgt?

Als één schaap over de dam is, volgen er meer, zo luidt het aloude gezegde. Maar of dat ook geldt voor de koopzondagen op de Noordwest-Veluwe, is de vraag. In andere delen van het land is dat wel het geval, zo blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland. ,,We zien dat in gemeenten waar de ChristenUnie en de SGP sterk vertegenwoordigd zijn, een verschuiving plaatsvindt’’, aldus woordvoerder Laetitia Gruwel. Uit de meest recente cijfers van Detailhandel Nederland, die dateren van vorig jaar zomer, blijkt dat in 68 procent van de gemeenten de winkels elke zondag geopend mogen zijn. En dat aantal neemt toe.