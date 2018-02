Kopschoppers vallen politieagenten aan tijdens carnavalsfeest in Vaassen

Video ‘Ikeagrafkist’ uit Vaassen dingt mee naar duur­zaam­heids­prijs

Met de 'Ikeagrafkist' van een in Vaassen gevestigd bedrijf van twee Apeldoorners lig je letterlijk in een handomdraai onder de groene zoden of in de oven. Want al wat je nodig hebt is een imbussleuteltje. De vinding dingt mee naar een prijs van vijfduizend euro. Het bedrijf is namelijk een van de tien finalisten van de Final Footprint Challenge, een wedstrijd voor ideeën voor een duurzame uitvaart.