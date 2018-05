Kosten centrumplan Vaassen al fors hoger

Verantwoordelijk wethouder Robert Scholten zegt niet wakker te liggen van de extra kosten. ,,We hadden saneringskosten en kosten voor archeologisch onderzoek lager ingeschat. Voor archeologisch onderzoek moeten er diepere sleuven worden gegraven, nadat er iets was gevonden. En omdat er twintig jaar geleden voor het laatst iets was gesaneerd stuiten we, mede omdat we voor bijvoorbeeld rioleringen aan veel meer bepalingen moeten voldoen, ook daarbij op meer werk.''

Eerste fase

Epe laat nu onderzoek doen naar hoe hoog die extra kosten precies worden. Scholten: ,,Zodat we weten wat we precies tekort gaan komen en hoe we dat binnen het budget voor het centrumplan kunnen opvangen. We zitten pas in de eerste van drie fasen en je hebt bij deze processen nu eenmaal altijd te maken met tegenvallers. Zeven ton klinkt inderdaad fors, maar dat is ten eerste nog maar een schatting en ten tweede is dat op een totaal budget van 3,3 miljoen euro ook wel te overzien. We gaan anticiperen op deze gegeven en bekijken hoe we deze extra kosten kunnen dekken. Pas als dat allemaal niet lukt, gaan we kijken of we de raad om extra geld moeten vragen of dat we een andere reservepot moeten aanspreken. Maar zover is het nog lang niet.''