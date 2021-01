Koukleumende kinderen in de klas? Op deze basisschool in Vaassen is dat straks ondenkbaar

Eerst waren er de stakende leraren. Maar de discussie over meer geld voor het onderwijs verstomde stante pede toen in maart alle scholen wegens het coronavirus van de ene op de andere dag dicht moesten. Toen ze het afgelopen jaar weer een aantal maanden open mochten was er veel te doen over het klimaat. Omdat op veel plekken de luchtcirculatie niet deugde, werden de ramen opengezet. Met koukleumende kinderen tot gevolg.

Extra centjes

Van dergelijke ellende kan begin volgend jaar geen sprake meer zijn aan de Potgieterstraat in Vaassen. Basisschool De Krugerstee hoopt daar naast de voormalige openbare school een vernieuwd gebouw te betrekken en dat wordt super-duurzaam. Mede dankzij de gemeente Epe, die donderdag een extra bijdrage toezegde.

Locatiedirecteur Marije is er uiteraard blij mee. ,,Het is goed dat de gemeente investeert in het verduurzamen van het gebouw. Dit maakt ook dat het toekomstbestendig is en zeker ook comfortabel met schone en frisse lucht. De school wordt namelijk voorzien van ventilatie die voldoet aan frisse scholen klasse B. En om het aangenaam te houden in de zomer is er een koeling via een warmtepomp.”

Prachtige beloning

Dat levert straks nóg een voordeel op ten opzichte van de huidige locatie, iets verderop aan de Westerenkweg. ,,Mooi is ook dat het energieverbruik aanzienlijk minder wordt, doordat onze school straks gasloos is, de thermische schil van het gebouw op nieuwbouwniveau zit en er zonnepanelen op de school komen.”

Ook verantwoordelijk wethouder Erik Visser is in zijn nopjes: ,,Deze ontwikkeling is niet alleen goed voor het klimaat, maar is ook duurzaam in andere opzichten. Het is vooral goed nieuws voor de leerlingen. Deze stap draagt bij aan een goed onderwijsklimaat in Vaassen. Het is een prachtige beloning na jarenlange inspanning en voorbereiding. Ruim vier jaar geleden zijn we gestart met de stuurgroep Duurzame Kindvoorziening. Dit is het eerste, voor de buitenwereld, zichtbare en tastbare resultaat.”