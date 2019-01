KPN plaatst nog dit jaar zendmast in wijk De Klaarbeek in Epe

You’ve Got Talent Epe viert 10-jarig jubileum

20 januari Vier prijzen voor vier muzikale talenten bij de tiende editie van You’ve Got Talent in Epe. Deze muzikale talentenwedstrijd voor jongeren wordt georganiseerd door Rotary Club Epe en Inner Wheel Epe in samenwerking met Cultuurplein Noord Veluwe. You’ve Got Talent werd gehouden de Grote Kerk in Epe.