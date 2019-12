Krijgt Vaassen twaalf appartementen op plek van Welkoop?

Leerlingen van school in Epe fietsen 24 uur voor fietsenma­kers in Oeganda

19 december Een volle dag fietsen om geld in te zamelen voor een ambachtsschool in Oeganda. Twee sportklassen van RSG Noord Oost Veluwe zijn er woensdagochtend om 08.30 uur aan begonnen. Het doel is geld inzamelen, zodat een zeecontainer vol materialen verscheept kan worden naar Afrika.