Kritisch rapport na moord Dwoëny uit Hattem

Gemeenten Epe en Hattem en hulpverleningsinstanties wisselden te weinig informatie uit over de hulp aan de vorig jaar omgebrachte Dwoëny van den Brink uit Hattem. Datzelfde geldt voor de hulpverlening aan dader Loetje K. Dat blijkt uit een kritisch rapport van Toezicht Sociaal Domein, onderdeel van het Ministerie Volksgezondheid. Desondanks was het misdrijf volgens de toezichthouder niet te voorkomen.

Van den Brink werd in februari 2018 in haar eigen woning met een groot aantal messteken om het leven gebracht door K., met wie ze al jarenlang een problematische knipperlichtrelatie had. De dader kreeg in april van dit jaar 9 jaar cel en tbs opgelegd. Zowel het slachtoffer als de dader was al tijden in beeld bij hulpverleninginstanties en gemeenten.

K. was al eens eerder veroordeeld voor huiselijk geweld en was zwaar verslaafd. Zijn vriendin stond onder toezicht van de reclassering. Ze hadden eigenlijk alleen elkaar en nauwelijks andere vrienden. ,,Ze konden niet met en niet zonder elkaar”, meldt het rapport. Desondanks behandelden de instanties de twee vaak afzonderlijk, omdat ze niet altijd officieel in één huis woonden.

Kliniek

De twee woonden eerder samen in Epe. Toen K. verplicht moest worden opgenomen in een kliniek, is Van den Brink noodgedwongen naar Hattem verhuisd. Niet alle informatie over het stel is door de gemeenten gedeeld. Onder andere door privacywetgeving. Ook de wijkagenten in Epe en Hattem wisselden niet alle informatie die ze hadden uit.

K. kreeg al snel verlof en kon zo de kliniek verlaten. Hij nam meteen zijn intrek bij Van den Brink in Hattem en keerde niet terug naar de kliniek. Binnen twee weken kwamen er bij de instanties signalen binnen dat de situatie in het huis onveilig is. Ook de politie werd ingeschakeld. Die deed vervolgens een melding bij Veilig Thuis. Die organisatie begon wel een onderzoek, maar nog tijdens de onderzoeksperiode werd Van den Brink doodgestoken.

Blauwe plekken

In de weken voorafgaand aan de moord kwam Van den Brink met zichtbare blauwe plekken op een spreekuur. Ook probeerden drie partijen vlak voor haar dood contact te krijgen met haar of K., zonder dat deze organisaties dit van elkaar wisten. Eén van die partijen is de verslavingskliniek, die meerdere pogingen deed om K. aan de lijn te krijgen. Maar hij nam niet op.

Onderzoekers van Toezicht Sociaal Domein spraken de afgelopen periode met medewerkers van hulpverleninginstanties, politie en de gemeenten Hattem en Epe. Alle organisaties werkten volledig mee aan het rapport.

Huishouden

In de conclusies staan drie verbeterpunten. Zo moeten stellen met complexe problemen als één huishouden worden gezien. Nu was het zo dat na de verhuizing van Van den Brink naar Hattem, K. en zij door verschillende mensen werden bijgestaan. Door het gebrek aan uitwisselen van informatie, was niet bij iedereen op tijd duidelijk dat de twee nog min of meer samen woonden.

Verder stellen de onderzoekers dat één partij de regie had moeten nemen. Dan had alle informatie beter gedeeld kunnen worden. Bovendien had dan beter gecheckt kunnen worden wat er met die informatie vervolgens gebeurd is.

Ingrijpen

En het rapport stelt dat de organisaties met meer middelen hadden kunnen ingrijpen. Bij gezinnen met kinderen wordt wel vaak adequaat actie ondernomen, maar rondom volwassenen met problemen is ingrijpen lastiger. Vooral omdat K. en Van den Brink structureel hulp weigerden. De instanties waren daardoor te terughoudend, omdat ze de twee niet in hun autonomie wilden aantasten. En dat terwijl ook het slachtoffer zelf meerdere keren over mishandelingen heeft gesproken met hulpverleners.

Complex

Was het misdrijf te voorkomen geweest? Volgens het rapport niet. Een zegsvrouw van de toezichthouder kan niet uitleggen waar die conclusie op gebaseerd is. Wel spreken de onderzoekers van een complexe zaak, waarbij beide betrokkenen meerdere problemen hadden en waar bovendien veel organisaties bij betrokken waren. De gemeenten konden nu nog niet reageren. Hattem heeft al wel laten weten met de verbeterpunten aan de slag te gaan. Het rapport is gedeeld onder de betrokken instanties, maar ook openbaar online te lezen, zodat andere gemeenten hun voordeel er mee kunnen doen.