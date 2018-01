Kruising Oenerweg-Kanaalweg enige tijd dicht wegens aanrijding

Mooi Wark komt naar Emst

18 januari Wie op zaterdag 3 maart naar De Musketiers in Emst komt, mag zijn of haar kleren aanhouden. Maar aan de Hoofdweg is het die avond wel ‘In de blote kont’. De in het noorden en oosten razend populaire band Mooi Wark treedt dan op in de voormalige Blue Sky en zal die hit ongetwijfeld ten gehore brengen.