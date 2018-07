Als het werk van een kunstenaar gewild is, is dat als een compliment te bestempelen. ,,Zo kun je het stellen, maar ik had toch liever gehad dat ze voor mijn schilderij Boks! hadden betaald'', zegt Maurice Kummer. Dat werk van zijn hand werd onlangs gestolen vanuit het Fletcher Hotel in Epe.

Kunstroof in Epe. Dat klinkt spannend. En eerlijk gezegd ook wel iets spannender dan het in werkelijkheid is. Neemt niet weg dat een schilderij van Maurice Kummer (46) uit Giesbeek is meegenomen door onbekenden, zonder dat ervoor is betaald. Hoe je het ook wendt of keert: het is weer eens wat anders als een hotelgast die zeepjes en shampoo meeneemt vanuit de hotelkamer. Kummer: ,,Inderdaad. Mijn schilderij hing nota bene in de foyer van het hotel. Maar dan wel precies op een plek waar de receptionistes er niet direct zicht op hadden. Waarschijnlijk heeft iemand gedacht: leuk schilderij en het past precies is m'n koffer. Waarna hij of zij het ongevraagd heeft meegenomen.''

825 euro

De verkoopprijs van het schilderij Boks! is 825 euro. Kummer: ,,Ik ben als kunstenaar niet zo duur en bovendien valt met mij altijd over de prijs te praten. Ik had liever dat dat was gebeurd. In het geval van dit schilderij, wist ik dat de vrouw die ervoor model had gestaan, het zelf graag wilde kopen. Maar ja, dat kan nu niet meer.''

Volledig scherm Kunstenaar Maurice Kummer © Eigen foto

Pakweg twee jaar geleden hing Kummer 25 schilderijen van zijn hand op in de openbare ruimten van het Princess-hotel in Epe, dat tegenwoordig Fletcher-hotel heet. ,,Dat mes snijdt aan twee kanten. Zo exposeer ik mijn werk en zo had het hotel aankleding voor de ruimten. 'Ik hang' zo wel in meer restaurants, hotels en dergelijke. Het is altijd beter dat mensen je werk zien, dan dat het thuis in de kast ligt.''

Beschadigd

Recent belde de manager van het hotel of Kummer zijn werk wilde komen ophalen, omdat het hotel opnieuw werd ingericht. ,,Mijn werk was keurig afgehaald door de mensen van het hotel toen ik het kwam ophalen en ook netjes apart gezet. Toen ik de stukken inlaadde, bleken er zes schilderijen ernstig beschadigd te zijn, waarvan twee onherstelbaar. En er was er dus een verdwenen.''

In totaal schat Kummer de schadepost op een bedrag van circa vijfduizend euro. ,,Sommige werken heb ik kunnen herstellen. Andere niet. Behalve doeken die op meerdere plekken kapot waren, was op sommige schilderijen zelfs met pen getekend en geschreven! Ik vraag me echt waar hotelgasten tegenwoordig hun tijd mee verdrijven.''

Verzekering