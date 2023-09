Kunstweken als voorprogramma van de Open Atelierdagen Noordoost Veluwe

Particulie­ren investeer­den miljoenen in zijn projecten, nu is Apeldoorn­se ontwikke­laar failliet

Particuliere investeerders zijn mogelijk miljoenen euro's kwijt door toedoen van de Apeldoornse projectontwikkelaar Comfort Real Estate. Via crowdfunding financierde Comfort de aankoop van verouderde panden her en der in het land, met de bedoeling daar zorgappartementen van te maken. Het bedrijf is nu failliet en de panden staan stuk voor stuk onder water.