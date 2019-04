Laatste werk N794 Heerde - Epe met half jaar uitgesteld

Het karwei aan de N794 (Eperweg), vanaf de kruising Zwarteweg tot aan de snelweg A50, wordt pas in het voorjaar van 2020 afgemaakt. Aanvankelijk wilde de provincie het laatste deel van het project dit najaar afmaken, maar het proces is nu een half jaar naar achteren geschoven.

Het traject, van enkele honderden meters, behoorde bij de reconstructie van de Heerderweg (N794), een belangrijke route tussen de kernen van Heerde en Epe. Vorig jaar zomer heeft de provincie Gelderland besloten het werk dat toen nog resteerde op te splitsen. Het deel vanaf Epe tot aan de Zwarteweg is na de bouwvak nog uitgevoerd. Nadat de Heerderweg in 2018 is geopend zijn er narcissen gepoot, die de bermen juist nu extra kleur geven.

Woon-werkverkeer

Het gedeelte op Heerder terrein, waar de straat Eperweg heet, zou in het najaar van 2019 plaatsvinden. Uitstel was volgens de provincie vorig jaar zomer nodig om te onderzoeken hoe het mogelijk kan worden gemaakt om doorgaand verkeerd toe te staan tijdens het werk. Volgens de gemeente Epe is door de provincie toegezegd dat de weg open blijft voor het woon-werkverkeer en het winkelend publiek.

De aanbesteding om een aannemer te kunnen contracteren voor het karwei start echter pas na de zomer. ‘De aannemer die het werk mag gaan uitvoeren gaat dan de pompput en andere benodigde materialen bestellen. Daar zit een ruime levertijd op’, aldus de provincie nu in de nieuwsbrief. Daarom vinden de werkzaamheden plaats in het voorjaar van 2020. Deze periode verleggen de nutsbedrijven al wel vast de nodige kabels en leidingen.

Toegankelijkheid

Of de weg tijdens het werk, dat naar verwachting acht weken duurt, inderdaad open blijft kan de provincie nog niet garanderen: ,,Uitgangspunt is dat we het maximale doen om de toegankelijkheid te waarborgen, vooral voor de bedrijven. Na de zomer weten we meer over het werk in 2020”, aldus woordvoerder Petra Borsboom van de provincie Gelderland.

Op de hoek Eperweg – Zwarteweg moet tijdens de werkzaamheden onder meer een rioolgemaal worden verplaatst. Daarnaast wordt de kruising aangepast, komt er een fietsoversteek en wordt de ligging van de fietspaden veranderd.