Laconieke reacties bij omvangrijk tbc-onderzoek in Vaassen

videoDe GGD Noord- en Oost-Gelderland verwacht dat vandaag zo’n 1000 mensen zich in een wijkcentrum in Vaassen laten testen op besmetting met tuberculose. Het gaat niet alleen om bewoners van de Gelderse plaats zelf, maar ook hun vrienden en familie.

De meeste mensen die zich vandaag laten onderzoeken, reageren laconiek. ,,Bang ben ik absoluut niet. Ik denk niet dat ik tbc heb en als ik het wel heb, dan is er prima wat aan te doen”, zegt Ton Fokker, die samen met zijn partner Yvonne van der Ploeg uit Vaassen is gekomen, zelfverzekerd. ,,Ik vind het wel verstandig dat ze dit onderzoek doen, hoor. Want hoe eerder je duidelijkheid hebt, hoe beter.”

Anderhalf jaar

Sieb van Kuijk is als arts tuberculosebestrijding aanwezig. Hij hoopt op zoveel mogelijk bezoekers. ,,Als je echt tbc hebt, dan merk je dat zeker. Maar de besmetting kan anderhalf jaar bij je zijn, zonder dat je iets door hebt. Je kunt op dat moment geen anderen besmetten, maar je kunt uiteindelijk zelf wel ziek worden. Daarom doen we deze test.” Dat er honderden mensen worden opgeroepen, is volgens de arts niet uniek. ,,Dit komt elk jaar wel ergens voor.”

Kenners

De bezoekers krijgen een prikje in de linkerarm. Over twee dagen moeten ze terugkeren voor onderzoek. Dan wordt door specialisten gekeken of er een reactie in de huid is. ,,Dat kunnen alleen kenners zien”, zegt Van Kuijk. Mocht de test positief zijn, dus een verdenking van besmetting, dan wordt donderdag meteen een röntgenscan gemaakt. Ook wordt extra bloedonderzoek gedaan. Dan moet blijken hoeveel mensen daadwerkelijk een besmetting met tbc hebben. Dat wordt op 3 november duidelijk.

In Vaassen hebben 21 mensen tuberculose opgelopen. Eén slachtoffer ligt in het ziekenhuis, stelt de arts.