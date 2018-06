Ladders Post nadert nieuwe bestemming

Het Eper vastgoedbedrijf Bel BV nam enige tijd geleden het pand over van Van der Steeg en diende een plan bij de gemeente Epe in om ter plekke 28 huurappartementen te bouwen. Burgemeester en wethouders staan positief tegenover het plan, waarvoor wel een herziening van het bestemmingsplan nodig is.

Het College van B en W stelt voor om af te zien van een inspraakprocedure. Dat is feitelijk mogelijk, wanneer er sprake is van spoedeisende belangen. Omdat Bel BV in 2017 omwonenden al van zijn plannen op de hoogte heeft gebracht en omdat ontwikkeling van nieuwe huizen op deze inbreidingslocatie zo snel mogelijk gewenst is, wil het College vaart maken. Wel wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd, zodat iedereen de gelegenheid krijgt zijn visie te geven op de beoogde nieuwbouw.