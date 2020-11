Lagere afvalrekening levert meer nadeel dan voordeel op, vreest politiek Epe

De manier waarop Epenaren gaan betalen voor het inzamelen van afval verandert. Ze gaan namelijk een vast bedrag per jaar betalen én krijgen extra kosten voor het storten van restafval. Het doel is dat inwoners hun afval beter scheiden en dat het aantal kilo's restafval over vijf jaar is gedaald van 177 naar 30 kilo per persoon. Dat lukt volgens de politiek het beste door inwoners in de portemonnee te raken.