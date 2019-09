Lagere straf voor eenzame dealer uit Epe

Wéér een ongeluk op berucht kruispunt in Epe

2 september Op het ‘beruchte’ kruispunt De Meent- Zuukerenkweg in Epe kwam het maandagmiddag rond kwart over vijf tot een flinke aanrijding tussen een personenauto en een bedrijfsbus. Een vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.