Lapje natuur in De Dellen bij Epe brandt af

Hittegolf geschenk voor Vaassens binnenbad

8:16 Wat Ali Vos betreft blijft het nog een hele poos bloedheet. Want met het stijgen van de temperaturen lopen ook de bezoekersaantallen op, weet de manager van Vaassens zwem- en sportcentrum De Koekoek. ,,Het beste weer voor ons is òf heel slecht òf loeiheet. Als het een van deze twee is, dan hebben wij wat mij betreft een hele goede zomer.’’