Leerlingen De Sprenge laten medewerkers gemeente Epe bewegen

Het is een mooi gezicht van een afstandje: waar de circa 70 leerlingen van basisschool de Sprenge uit Vaassen onder begeleiding van Heel Epe Beweegt/Jongeren Op Gezond Gewicht het loopje rond het Eper gemeentehuis vooral rennend en springend afleggen, daar doen de ambtenaren en medewerkers van de gemeente er beduidend langzamer over. Maar vroeg of laat; uiteindelijk komt iedereen aan bij de finish, waar een gezonde lunch staat te wachten.

De Sprenge is een half jaar geleden met de Daily Mile begonnen; een rondje naar buiten om te bewegen en een frisse neus te halen, om daarna weer vrolijk verder te kunnen met leren en werken. Directeur Sonja van Katwijk legt uit: ,,In het begin deden we echt een rondje. Nu is het meer op eigen initiatief op het schoolplein. De reacties zijn positief: het is goed voor de gezondheid en voor het leren is het ook prettig.” De basisschool uit Vaassen doet er veel aan om te bewegen. Tijdens de lunch wordt de school daarom geëerd met het vignet ‘gezonde school’.

Even daarvoor zijn zes leerlingen van de school te vinden in het gemeentehuis. Met behulp van tonnetjes snoepgroente gaan ze de verschillende afdelingen af in het gemeentehuis. Met als doel zoveel mogelijk mensen die meelopen tijdens de Daily Mile van vandaag.

Lokaas

De 5-jarige Amy en Joost (7) gaan het gebouw door onder begeleiding van wethouder Lia de Waard. Met wortels, paprika’s en tomaatjes als ‘lokaas’ krijgen ze het voor elkaar om verschillende medewerkers van de gemeente mee te krijgen. En aan de burgemeester mogen ze uitleggen wat een Daily Mile is.

Tijdens de lunch vertellen ze even later over hun ervaringen. ,,Best veel mensen zeiden dat ze mee zouden lopen. De anderen hadden juist allemaal afspraken”, zegt Joost. De kleine Amy vertelt dat ze het leuk vindt om te doen. Leerling Julia (10) vult aan: ,,Het is wel leuk om even naar buiten te gaan tijdens schooltijd. Je leert er ook wel beter van.”

Uiteindelijk loopt er een flinke groep volwassenen en kinderen een rondje door het centrum van Epe. Wethouders Lia de Waard en Erik Visser doen ook mee. ,,Het is goed om te werken aan een positieve gezondheid”, meldt eerstgenoemde. Zo is het voor de school ook, zegt Sonja van Katwijk: ,,Het maakt niet uit wat voor weer het is, we doen altijd de Daily Mile. Ook bij regen, want we zijn niet van suiker.”

Joost en Amy delen snoepfruit uit aan de Eper burgemeester Hans van der Hoeve.