Leerlingen in raft op zoek naar kwaliteit van water Kanaal

De bedoeling van het Waterleerpad was de kinderen kennis te laten maken met de werkzaamheden van het waterschap en hen bewustzijn bij te te brengen over het belang van het waterschap. Een mooie theoretische aanleiding voor een buitenschoolse activiteit, waar de middelbare scholieren in de praktijk vooral veel plezier en avontuur aan beleefden; raftend op het water en met elkaar gein makend in het riet langs de waterkant.

De educatieve kant van het uitje hield voor de RSG'ers in dat ze in het kader van het vak Mens en Natuur voor de onderbouw en het keuzevak Actief in de Natuur in de bovenbouw van het vmbo Dienstverlening en Product diverse proeven gingen doen. Zo werden er watermonsters genomen om de kwaliteit van het water te meten en om bijvoorbeeld de sterkte van de stroming, het nitraatgehalte en de hoeveelheid kalk te bepalen. Andere leerlingen legden de activiteiten vast op video.

Volledig scherm Leerlingen van RSG Noord- en Oost-Veluwe nemen deel aan het Waterleerpad van Waterschap Vallei en Veluwe. © Marco Gruben

,,Ja het is leuk, zeker het raften, maar deze activiteit is vooral toch ook leerzaam voor de kinderen'', benadrukt Sander Poll, docent lichamelijke opvoeding en dienstverlening en producten. ,,Iedereen is actief bezig en er zijn tal van opdrachten die ze moeten uitvoeren. Ze maken opnamen in de boot, die ze later moeten editen en bewerken tot een filmpje. In de evaluatie op school worden de uitkomsten van de proefjes bekeken en bestudeerd. Uiteindelijk moeten de groepjes een multimediaal product afleveren en van de leerlingen wordt ook nog verwacht dat ze een samenvatting schrijven en een korte enquête voor school invullen. We doen dus een compleet beroep op de 21-century-skills die in deze tijd gevraagd worden.''