Leerlingen van basisschool De Sprenge in Vaassen lopen voorop met Nationale Sportweek

Rondjes rennen in de tuin van kasteel Cannenburch in Vaassen. Basisscholieren van De Sprenge in Vaassen geven met die activiteit het startsein voor de Nationale Sportweek in de gemeente Epe.

Officieel begint de Nationale Sportweek op zaterdag 15 september, maar in Epe wordt al een dag eerder, op vrijdagmiddag 14 september om 17 uur, begonnen met de sportieve inspanningen. Kinderen van De Sprenge beginnen dan aan een zogeheten 'Sprenge Trail'. Het houdt in dat zij, mét officiële startnummers op de shirts gespeld en na afloop beloond met tijdsregistratie, rondjes (500, 1000 of 3000 meter) gaan rennen rondom kasteel Cannenburch. De wethouders Erik Visser en Robert Scholten lossen het startschot.

De trail is het begin van twee weken vol beweging. In Epe maken de teams van Heel Epe Beweegt en Jongeren op Gezond Gewicht zich sterk voor activiteiten in de Nationale Sportweek. Hun uitgangspunt is: ‘Gratis bewegen…. gewoon doen’. Met kleine tips willen de organisaties laten zien dat bewegen op een gemakkelijke en leuke manier gedaan kan worden. Fietsend naar school of sportvereniging bijvoorbeeld. Of door buiten te spelen of de hond uit te laten. Zulke kleine bezigheden kunnen er al snel voor zorgen dat kinderen beter in hun vel komen te zitten.

Daily Mile

Als vervolg op de ‘Sprenge Trail’ gaat basisschool De Sprenge vanaf maandag 17 september beginnen met de 'Daily Mile'. Dat is een dagelijkse rond van vijftien minuten (hard)lopen. Iedereen doet mee op zijn eigen tempo en wanneer het de leraar of lerares het best uitkomt. Om een start te maken met de Daily Mile gaan de kinderen de eerste keer gezamenlijk lopen. Simpelweg door een rondje om de school te trekken.