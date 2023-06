Lekker weer in Epe vandaag

Wapenveld­se ‘heks’ Jakobje Paulus bracht de scheldnaam ‘padde’ in de wereld

De Wapenveldse Jakobje Paulus dankt haar leven aan de Heerder predikant Malecoot en de heksenwaag in Oudewater. Maar de rode vlek op haar rechterwang was wel de oorzaak dat mensen in haar omgeving uitgescholden werden als ‘padden’. Die bijnaam dragen de Wapenvelders tot op de dag van vandaag, nu vooral als erenaam: Proud to be a pad!