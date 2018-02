Leniger worden zonder blik van kritische vrouwen in Epe

Negen mannen vlijen zich neer op matjes tegenover coach Niels ten Brink (30). Het is aangenaam warm, een zoetige geur kietelt het reukorgaan en rustgevende muziek klinkt zachtjes door de studio.

Wat Niels vooraf al dacht, wordt bewaarheid: nagenoeg alle deelnemers aan de workshop yoga voor mannen, zijn gestuurd door ... hun vrouwelijke partner.

Broga

Een yoga-les, uitsluitend voor mannen. Vrouwen niet welkom. Niet nieuw en niet uniek in Nederland, maar voor dit deel van het land nog allerminst gemeengoed. ,,In de Randstad, waar ik vandaan kom, zie je het al veel meer. Daar is een kennis van mij zelfs begonnen met 'broga', yoga voor vrienden, voor bro's'', vertelt Ten Brink.

Yoga is in Nederland een beetje verworden tot een 'vrouwending'. Mannen storten zich niet zo snel op yoga. Ten Brink: ,,Waarschijnlijk voelen mannen zich ongemakkelijk om met hun vrouw mee te gaan naar yoga. Ze denken dat ze zelf te stijf zijn en dat ze raar ogen bij veel lenigere vrouwen.'' Daarom heeft Ten Brink met zijn vriendin Leen Kanis bedacht een avond voor alleen mannen uit te proberen in hun yoga-studio Intu Yoga aan de Beekstraat in Epe. ,,Zodat mannen vragen kunnen stellen en angsten kunnen bespreken. Ze hoeven niet bang te zijn dat de vrouwen hen fronsend bekijken.''

Quote De krachtige vorm van yoga, ashtanga genaamd, past goed bij mannen.

Vreemd eigenlijk, constateert Ten Brink. ,,Want yoga werd in Azië oorspronkelijk beoefend door mannen.''

Fysieke grens

Yoga kent dan ook een veel meer fysieke kant, dan alleen de ontspannende kant die zo populair is onder dames, weet Ten Brink. ,,Vooral de yoga-leraren in India verbonden vaak kracht aan ontspanning. De fysieke grens van het lichaam opzoeken en dan waarnemen wat dat doet met de geest. De spirituele vraag 'wie ben ik?' stellen en vervolgens houdingen aannemen die voorbij het lichaam gaan. Zichzelf steeds verder uitdagend, om te zien wat er gebeurt.''

Met de negen deelnemers in de workshop voor mannen, gaat Ten Brink volop aan de slag met de yang (kracht), naast ook wat yin (ontspanning). ,,De krachtige vorm van yoga, ashtanga genaamd, past goed bij mannen. In een vaste serie oefeningen, kunnen deelnemers zich ontwikkelen. Beter worden en steeds meer controle over spieren en lichaam krijgen. Een strakke vorm van yoga, met tempo en steeds vijf ademhalingsmomenten in diverse houdingen.''

Voor jezelf

Dat het geen kinderspel is, ondervinden de mannen in de workshop aan den lijve. Houdingen van de neerkijkende en de naar boven kijkende hond, worden in hoog tempo afgewisseld met staan, liggen, zitten en aanspan-, ontspan- en ademhalingsoefeningen. Het gros is na afloop positief verrast. ,,Bijzonder om te ervaren dat je heel ontspannen, maar tegelijk ook alert bent'', vertelt een deelnemer. Schrijver dezes vindt het erg prettig dat er geen lenige dames kritische blikken werpen op zijn wat krakkemikkige gestuntel. ,,Maar als je yoga doet met vrouwen erbij, kun je ook je ogen dichtdoen'', meldt een 'collega-beginner' met toch al een klein beetje yoga-ervaring. ,,Heb je daar ook geen last van.'' Coach Niels: ,,Bovendien gaat het niet om wat de ander vindt. Het is een beleving, een oefening voor jezelf. Alleen wat jij ervaart is van belang.''

Bijna de helft van de deelnemers zegt terug te keren bij een volgende mannen-yoga-sessie. De andere helft worstelt nog met andere verplichtingen op donderdagavonden, maar is ook positief verrast en gaat kijken of er te schuiven valt met de agenda-afspraken. De schrijver dezes, die na de yoga-inspanningen de beste nachtrust in tijden ervoer, keert ook zeker terug.