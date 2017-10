Leven van 50 euro per week, hoe doe je dat?

VideoLeven met een budget van 50 euro per week. Adrianne Hooimeijer (28) uit Emst houdt sinds 1 januari dit jaar de hand op de knip. Vrijwillig. Ze ziet het als een uitdaging. Ze heeft de smaak inmiddels zo te pakken dat er zelfs weken zijn dat ze met nog minder euro's toe kan. Haar blog er over is al net zo succesvol. ,,De kilo's vliegen eraf.''

Op zijn gezicht verschijnt een grote grijns. ,,Dus jij gaat praten met iemand die van 50 euro in de week weet rond te komen? Ik zou zeggen: goed luisteren'', reageert manlief als ik hem vertel over mijn afspraak met Adrianne Hooimeijer uit Emst. ,,Onmogelijk, kan echt niet'', roept de fotograaf uit. ,,Zo'n vrouw bestaat niet.''

Zonder haar ooit te hebben gezien of gesproken, blijkt de 28-jarige Adrianne Hooimeijer voor veel mannen al bij voorbaat een droomvrouw. Omdat ze vrijwillig de hand op de knip houdt en er een sport van maakt rond te komen van 50 euro per week.

Ze moet er zelf heel hard om lachen. ,,Ik krijg soortgelijke reacties van lezers van mijn blog. De grap is dat Peter, mijn man, juist iets had van: nee hè, wat bedenkt ze nu weer.'' Want Peter (31), Adrianne en hun kinderen Christilène (4) en Jochanan (1) kunnen prima rondkomen van het salaris van Peter. Hij verdient als fulltime application consultant de kost. Adrianne werkte in het basisonderwijs, maar besluit te stoppen als ze moeder wordt.

Dure maand

Ergens in de kerstvakantie vorig jaar gaat bij Adrianne de knop om. ,,December is natuurlijk een dure maand maar op een gegeven moment stuitte het mij gewoon tegen de borst. Ik zei tegen Peter: 'Het is niet normaal hoeveel geld wij uitgeven. Dat moet anders.' Alles wat kan, hoeft namelijk niet. Ik zet in op een budget van 50 euro in de week. Peter vindt het prima.''

Met het geld dat zij en Peter besparen, lossen ze extra af op de hypotheek en sparen ze bovendien voor de kinderen. Adrianne zet de schouders eronder, maakt van haar bezuinigingsplan een ware uitdaging. ,,Wat laat ik nu precies onder die 50 euro vallen? Het moet een uitdaging zijn, vind ik, dus ik probeer zoveel mogelijk klussen binnen dit budget te klaren. In een excel-bestand zet ik mijn uitgaven. Inzicht geeft overzicht. Bovendien pin ik alles. Het bankafschrift is onverbiddelijk, alle inkomsten en uitgaven keurig op rij'', licht ze haar plan van aanpak toe.

Adrianne Hooimeijer: ,,Anderen vullen vaak voor mij in dat ik een vreselijk leven heb omdat ik niks meer mag kopen en mezelf hierdoor belemmer.'' Boodschappen, verzorgingsartikelen, wasmiddel, kinderkleding, cadeautjes, haren knippen, auto wassen en babyspullen: de Hooimeijers zijn er op weekbasis niet meer dan vijf tientjes aan kwijt.

Koopzegels

,,Deze acht zaken vallen sowieso onder het budget. In juli ben ik binnen het budget met koopzegels van de supermarkt begonnen. Ik heb al één volle kaart. Het is slim sparen. Bij iedere euro die je spendeert, koop je een zegel van tien cent. Een volle spaarkaart telt 490 zegels. Dat betekent dat je 49 euro hebt uitgegeven. Maar als je de kaart inlevert, ontvang je 52 euro contant. Een rente van zes procent. Veel meer dan dat je op je spaarrekening krijgt bijgeschreven. Heel lucratief dus. Als ik straks in de dure decembermaand wat krap bij kas zit, laat ik het uitkeren: in 1 klap 52 euro's erbij'', roept ze enthousiast uit. ,,Je wordt er heel creatief van.'' Ze gaan bovendien bewuster leven. Adrianne besluit een blog over haar nieuwe manier van leven bij te houden. Met succes, want ze heeft om en nabij de 150.000 pageviews per maand. ,,Ik wil mensen laten zien hoe leuk je het kunt hebben voor 50 euro per week. Dus ik schrijf over lekker eten voor weinig, over hoe jezelf de leukste cadeautjes kunt maken, of kinderkleding. Ik maak bijvoorbeeld van de oude overhemden van Peter jurkjes voor Christilène. En ik haal heel veel kleding voor de kinderen bij de ruilwinkel in Garderen. Waarom moet je altijd iets nieuws kopen? Kijk, mijn rokje bijvoorbeeld. Is van mijn zusje geweest. Die wilde ze wegdoen, ze was er op uitgekeken. Maar ik vind het een superleuke rok. Voor mij voelt 'ie als nieuw.''

De nieuwe lifestyle van de familie blijkt ook nog eens een gezonde. ,,We hebben een aantal afspraken gemaakt. De bezuinigingsdrift van mij mag niet ten koste gaan van onze gastvrijheid en ook niet ten koste van onze gezondheid. Dus er is altijd verse groente en fruit. Nee, ik heb geen moestuin. Ik koop alles bij Albert Heijn. Ik struin dus niet alle supers af voor aanbiedingen, maar ik koop bij AH wel alles wat in de aanbieding is. Vorige week twee spitskolen voor 2 euro. Daar heb ik een hartige taart van gemaakt. Het recept heb ik gedeeld in mijn blog. Heerlijk eten voor weinig. Laatst hebben we afbakbroodjes in plakjes gesneden, besprenkeld met wat olie, kruiden en Keltisch zeezout, een traktatie voor in het weekend.''

Chocola

,,Heel veel luxe producten zijn duur maar ook ongezond. Denk bijvoorbeeld aan chocola, een stuk brie, sap, frisdrank, alcohol. In het weekend nemen we een fles frisdrank of een pak sap en een zak chips. Op is op. Heeft als bijkomend voordeel dat de kilo's eraf vliegen'', zegt ze lachend.

Voorafgaand aan hun nieuwe zuinige leven hebben de Hooimeijers een van de twee auto's de deur uitgedaan. Een elektrische bakfiets is er voor in de plaats gekomen. ,,Op die fiets breng ik de kinderen naar school. Ik fiets wat af, race en sjees de hele dag. De aanschaf is even een investering maar op de lange termijn scheelt het zoveel geld. Dat is waar het bij de meeste mensen misgaat, die rekenen per keer. Maar als je een keer in de week luncht voor drie euro in de kantine en je gemiddeld 45 weken werkt dan heb je het over 135 euro. Lunch je drie keer in de week dan gaat het ineens over 405 euro. Ruim 400 euro! Daar kan ik heel wat broden voor bakken. Smaakt ook nog eens veel beter.''

Adrianne heeft nog geen moment spijt van haar keuze gehad. ,,Anderen vullen vaak voor mij in dat ik een vreselijk leven heb, omdat ik niks meer mag kopen en mezelf hierdoor belemmer. Het tegenovergestelde is waar. Ik zie het als een bevrijding dat ik nog maar zelden shop en alleen de nodige boodschappen doe. Ik heb altijd genoeg in huis, ook voor onverwachte mee-eters. Bovendien heb ik veel beter overzicht. En vind ik het een fijn idee dat ik extra op de hypotheek kan aflossen. Ik tel mijn zegeningen, het leven is rijk aan gratis giften. Maar je het moet het wel willen zien.''