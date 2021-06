Lezers over misstanden bij slachterij in Epe: ‘Maar is het in andere horrorhuizen anders?’

David Balfoort: Het is heel simpel: 1. De NVWA moet het bedrijf per direct sluiten en nader onderzoek doen, verscherpt toezicht is in dezen geen optie. 2. Medewerkers die zich schuldig gemaakt hebben aan deze ernstige dierenmishandeling moeten strafrechtelijk vervolgd worden en nooit meer in een slachterij mogen werken. 3. Alle afnemers moet hun vlees van deze slachter uit de schappen halen en kosten verhalen op deze slachterij. 4. NVWA moet structureel uitbreiden op veel scherper en frequenter toezicht.

Yvonne Veld: Je kunt deze toko sluiten maar is het in andere horrorhuizen anders? In de bio-industrie is hele traject vergeven van het dierenleed. Het begint als de dieren geboren worden en eindigt als de kop er afgehakt wordt. De oplossing is simpelweg geen vlees meer eten. Hier de boel sluiten laat de ellende alleen maar opschuiven naar landen waar helemaal niet omgekeken wordt naar dierenleed en dierenwelzijn niet in het woordenboek voorkomt. Elke dag eindigen in nl. 1,7 miljoen dieren in een slachthuis.