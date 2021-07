Lezers reageren massaal op wachtgeldregeling voor Eper wethouder: ‘Schandalig dat dit mag volgens de wet’

LezersreactiesDe wachtgeldregeling voor Eper wethouder Michiel Wiersinga maakt de tongen los. Tientallen lezers reageren op de 144.630 euro wachtgeld die hij krijgt voor 3 maanden werk . Was hij tien dagen eerder vertrokken, dan had dit de gemeente ruim 100.000 euro bespaard. ‘Schandalig en dat mag dus volgens de wet! Zouden we hier eens geen paal en perk aan stellen? Dat had al lang moeten gebeuren’, zegt Wilma Siefers.

Yvonne Veld: Het is eigenlijk een raar systeem dat zelf opgestapte wethouders zo lang en zoveel geld meekrijgen. Het wordt tijd dat dit gelijk getrokken wordt aan het systeem voor werkenden in de gewone burgermaatschappij. Als ik daar zelf op zou stappen krijg ik ook geen uitkering. Heb ik wel recht op één of andere uitkering dan is dat 70% van het laatstverdiende salaris of salaris op moment van ziek zijn en is gelimiteerd. Ambtenaren misbruiken geld dat de burgers uiteindelijk allemaal op mogen hoesten.

Corrie Tiemessen: Hoe is het mogelijk, als iemand zelf ontslag neemt. En maar strooien met de centen, van een ander. En wat heeft hij in die drie maanden voor elkaar gekregen dan, als wethouder. Alleen dat ie 144.630 euro meekrijgt, maar verder. Ik vind dit zeer asociaal, dat dit kan.

H. Grevengoed: Dat geeft de burger weer veel vertrouwen in de politiek

Timo Cleton: En dan vraag je je nog af waarom mensen geen vertrouwen hebben in politici. Weer een voorbeeld van asociale graaierij. Ga gewoon werken voor je geld!

Jos Zoet: Het rijk heeft kennelijk geld over en de burger heeft geld te kort...

Zakkenvullers

Benny van der Vegt: Iemand die jarenlang heeft gewerkt moet het maar met maximaal twee en half jaar doen. En voor een schijnbedrag en vaak ook niet zijn/haar schuld. Dat soort zakkenvullers hebben zelf schuld en die krijgen gigantische bedragen. Wat een grote tweedeling toch. Geen wonder dat de burger geen vertrouwen meer heeft in de politiek. Deze mensen kunnen alles maken en breken, komen overal mee weg. Het klootjesvolk heeft altijd het nakijken. Die hoge wachtgelden moeten afgeschaft worden.

M J Van Huffelen: Jammer dat je dit als inwoner van de gemeente Epe moet lezen. Ik had altijd gehoopt dat de wereld nog eens een beetje fatsoenlijk zou worden. Maar moet constateren jammer genoeg dat dat niet lukt. Ontevredenheid heerst bij veel mensen, jammer.

Herman Van Essen: Vooropgezet plan, kent de regels goed, profiteur. Hij zal zich nu al wel een stuk beter voelen , en lacht ons hardwerkende allemaal uit.

Geert Kolks: Twee woorden : Gelegaliseerd Jatwerk

Op de man gespeeld

Gert Mossink: Er mag heel veel niet volgens de wet. Soms is dat in het nadeel van iemand. Soms is de wet in het voordeel. En dan zijn daar redenen voor. Ik vind het commentaar te veel op de man gespeeld. jammer. Bij andere echte missers mis ik helaas terecht commentaar.

Ria Fokkema: Ach. Wat moet en kan ik nog zeggen.... Word van dit soort berichten echt kotsmisselijk.... Vanaf je 17e al werken. Voor een loontje waar ik nog niet eens een normale woning van kan huren... Sta al 12.5 jaar ingeschreven voor sociale huurwoning, huur nu particulier. Voor goede prijs, maar huis staat inmiddels op instorten... Nee... Hoe verdorven is Nederland, dat dit nog goedgekeurd en geaccepteerd word... Zo ontzettend oneerlijk. Maar ja. Wat doe je eraan?

J. Bolder: Dit komt nu naar buiten, maar het gebeurt veel vaker als dat wij weten. Waarom krijgen ambtenaren een voorkeursbehandeling ? Waarom krijgen wij maar 70%. Waarom krijgen wij niets als we ontslag nemen. Er is nog veel te veranderen in Den Haag!

W. Freriks: Zoveel Money. Het steekt de gemiddelde Nederlander wel natuurlijk . Dat is ook de bedoeling . Of er iets aan gedaan moet worden? Wie durft. Gelukkig is er geld genoeg.

Aletta Evertse: Kan ik ook even wethouder in Epe worden, kan voor een paar maanden de gemeente bijstaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.