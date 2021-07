Lezersreactie over situatie Epe: Veel beloven verzwakt het vertrouwen

Het verschil tussen het goed doen en het goede doen is behalve één letter een wereld van verschil: in Epe een wereld van verschil.

Er gaat heel veel goed: het sociale domein en onderwijs is op orde, huwelijken worden voltrokken, paspoorten worden afgegeven, parkeren is geregeld, etc. De burgemeester interpreteert dat als ‘we doen het goed, maar we moeten het beter uitleggen.’ Dat is te kort door de bocht.

In december 2019 sprak de burgemeester bij zijn installatie ambitieuze woorden: wederzijds vertrouwen is cruciaal, niet in ambtelijke juridische taal communiceren, participatie verbeteren, ik lever graag een bijdrage om het vertrouwen te versterken en te herstellen.

Is dat de man die zegt: we doen het goed, maar we moeten het beter uitleggen? Tussen willen en kunnen zit een wereld van verschil. In Epe lijken twee soort besluiten te bestaan: ‘we willen het niet, dus het gebeurt niet’ en ‘we willen het, dus het gaat (tegen beter weten in) gebeuren’. Een burger die het niet met het college eens is, wordt verwezen naar de rechter en het luikje voor overleg gaat dicht. De uitkomsten van de quick scan zijn helder: er is werk aan de winkel. De banencarroussel die Nieuwe Lijn organiseert doet het vertrouwen weinig goeds: René de Vries, Robert Scholten, Michiel Wiersinga en wie volgt? Er wordt stuivertje gewisseld tussen raad en college.

Transitie is waar het hier om gaat: steek energie in de transitie open, transparant en participerend ipv. de uitleg van wat beter had gemoeten.

Veel beloven verzwakt het vertrouwen (Horatius).

Coert Kelkes, voormalig inwoner Epe

