Lichaam gevonden in woning in Vaassen: politie stelt natuurlijk overlijden vast

Vandalisme en houtrot zorgen ervoor dat deze uitkijkto­ren in Elspeet dicht moet: ‘Veiligheid boven alles’

Het is niet langer veilig om de uitkijktoren op de Stakenberg in Elspeet te beklimmen. Houtrot en vernielingen zorgen ervoor dat de ‘veiligheid niet langer kan worden gegarandeerd’, meldt de gemeente Nunspeet. Het uitkijkpunt, dat relatief kortgeleden is geplaatst, is tot nader order gesloten voor het publiek.