Liefst acht Epenaren ontvangen lintje voor bijzondere prestaties

LINTJESREGENBurgemeester Tom Horn van Epe heeft aan maar liefst acht inwoners van zijn gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Één Epenaar is zelfs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Hans Lomans (Epe) heeft een grote rol gespeeld in de jeugdzorg in zowel de Gelderse als landelijke jeugdzorg. Hij was betrokken bij Jeugdbescherming Gelderland, bij de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg en was hij medeoprichter van Bureau Jeugdzorg. Sinds 2014 is hij onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van de Kindertelefoon en van Gezinshuis.com, dat zich inzet voor een thuis voor elk kind. Ook is hij vanaf 2017 voorzitter van patiëntenorganisatie Hematon, voor mensen met bloed- en lymfklierkanker.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard Dunnink (Epe) is sinds 1981 vrijwilliger bij Voetbalvereniging Oene. Al meer dan twintig jaar runt hij een stichting die hulpverlening biedt aan de bevolking van Gambia. Daarnaast was hij ook tientallen jaren voorzitter bij Biljartverenging Dorpszicht Oene en zette hij zich in voor Jeu de Boules Club Epetanque.

Rieki Gorkink-Bourgonje (Vaassen) is ruim 40 jaar actief betrokken als bestuurslid bij buurtvereniging 't Loar. Ook zet ze zich al even lang in voor het Longfonds als collecte-coördinator in Vaassen. Vanaf de jaren 90 speelt ze een belangrijke rol binnen de Martinus Parochie in Vaassen en zorgde ze voor de ontwikkeling en verspreiding van het parochieblad.

Reinier de Gunst (Epe) heeft veel betekend voor de Hervormde Gemeente Goede Herderkerk in Epe. Hij is betrokken bij de bezorging van het kerkblad en bij verschillende ontmoetingsdagen of inzamelacties. Bovendien is hij een bekend gezicht op ouderenzorglocatie De Klaarbeek waar hij helpt met de maaltijden, koffie- of borreluurtjes of ondersteunt in vervoer.

Hans Moerman (Vaassen) was meer dan twintig jaar een bevlogen voorzitter van de werkgroep van De Bond tegen Vloeken in Apeldoorn en omgeving, een organisatie die zich vanuit christelijke overtuiging inzet tegen vloeken en schelden. Ook was hij lange tijd bestuurslid van de plaatselijke SGP, is hij vrijwilliger bij een woon-werktraject van Stichting Ontmoeting en bij Christelijke Basis School Het Mosterdzaadje in Gortel.

Henk Posthouwer (Epe) heeft zich op diverse vlakken ingezet als vrijwilliger. Zo meet hij de waterstanden voor Geldersch Landschap & Kasteelen, is hij chauffeur op de buurtbus tussen Heerde en Wezep, gaf hij Nederlandse bijles aan Syrische vluchtelingen en was hij actief binnen de Regenboogkerk in Epe.

Peter Witteveen (Emst) is onlosmakelijk verbonden met zijn jarenlange inzet voor kerkelijke activiteiten en muziekonderwijs. Dit laatste deed hij als docent algemene muzikale vorming, docent orgel en piano en ook als hoofd van de muziekafdeling bij Cultuurplein Noord Veluwe. Ook was hij dirigent van een aanzienlijk aantal koren en zette hij zich meer dan 20 jaar in als vrijwilliger op verschillende scholen.

Jan van der Zaan (Vaassen) is al vanaf 1960 actief al vrijwilliger. Eerst bij de scouting in Groningen, later als ouderling-kerkvoogd, als penningmeester bij de Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk en als algemeen adviseer. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de fondsenwerving en de inzameling van de kerkelijke gelden. Ook was hij penningmeester voor Stichting Sociaal Cultureel Werk en bestuurslid van De Christelijke Schoolvereniging in Vaassen.

