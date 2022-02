Lijsttrekker Forum voor Democratie in Epe: ‘Geen kiezersbedrog’

poll Gaat omstreden fietssnel­weg Apel­doorn-E­pe door? Mogelijk pas na verkiezin­gen besluit

Ondanks grote druk vanuit Epe is het onzeker of de gemeente Apeldoorn voor de verkiezingen een besluit neemt over de miljoenen kostende fietssnelweg F50. Het uitwerken van een nieuw voorstel, waar de gemeenteraad om had gevraagd, kost het Apeldoornse college van B en W meer tijd dan verwacht. De raad wilde donderdag een besluit nemen. Dat wordt nu echter doorgeschoven, mogelijk zelfs tot er een nieuwe gemeenteraad is.

25 januari