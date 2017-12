Lintje voor Epenaar Hans van Dord (73)

In zijn werkzame leven was Van Dord in dienst bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en bij de NV Heidmaatschappij Beheer (Heidemij). Bij de Heidemij was hij hoofd van de Centrale Afdeling Grond en Water en later werd hij de eerste directeur van de Reststoffendienst (later Heidemij Realisatie). In samenwerking met een Amerikaans bedrijf introduceerde Van Dord de grondwastechnieken in de Verenigde Staten. Ook ondersteunde hij als directeur Heidemij Advies bij de overname van het ingenieursbureau waardoor het toekomstige Arcadis op terrein van de civiele techniek een leidende positie kreeg in Nederland. Voorts bekleedde Van Dord ook nog tal van nevenfuncties, zoals onder meer die van vicevoorzitter van het verenigingsbestuur van de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemij).