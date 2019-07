Loes (18) uit Epe kwam niet meer thuis na een feestje in Oene: ‘Dit past niet bij haar’

updateDe 18-jarige Loes uit Epe wordt vermist. Ze kwam na een feestje in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis en is sindsdien spoorloos. Vrienden van het meisje zijn in de omgeving van Oene wanhopig naar haar op zoek. De politie spreekt van een ‘urgente vermissing’ en heeft een helikopter en een boot ingezet.

De tiener had vrijdagavond een feestje van vrienden in Oene, vertelt haar vader tegenover de Stentor. Rond 04.00 uur zou ze daar in haar eentje zijn vertrokken op een elektrische fiets richting Vaassen. De politie meldt dat ze voor het laatst is gezien in de buurt van de Deventerweg en de Vloeddijk in Oene. Vervolgens ontbreekt van haar ieder spoor.

Quote Dit past niet binnen het patroon van haar gedrag Marèl van Steenbergen, woordvoerder politie Oost-Nederland

Omdat Loes zaterdagmiddag niet op haar werk verscheen, gingen alle alarmbellen rinkelen. Politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen vertelt dat de situatie wordt gezien als een ‘urgente vermissing’. ,,Dat komt doordat dit niet binnen het patroon van haar gedrag past.’’ De politie is dan ook nog altijd actief op zoek naar Loes. ,,Op dit moment doen we op verschillende manieren onderzoek.’’

Zoektocht

De politie rijdt met auto's rond in het gebied en heeft zondagmiddag besloten ook een helikopter en een boot in te zetten. Bij het bureau in Epe is een coördinatiepunt opgezet. Op social media wordt een opsporingsbericht massaal gedeeld.

Ook haar vrienden met wie ze op het feestje was zijn in de omgeving van Oene naar Loes op zoek. Met auto's, scooters en fietsen rijden ze door het buitengebied. Meerdere buurtbewoners kijken ook uit naar het meisje. De politie heeft echter een vriendelijk verzoek: kom niet naar het gebied om zelf te gaan zoeken. Daarmee wil de politie voorkomen dat eventuele sporen gewist worden.

Camerabeelden

Zaterdagavond werd al een Burgernetactie opgestart. Daarin werd vermeld dat het meisje wordt gezocht in de omgeving van Oene en Vaassen. De actie, die even na middernacht werd stopgezet, had geen succes.

De politie vraagt daarom om camerabeelden uit de omgeving. Wie dergelijke beelden heeft, wordt gevraagd deze te bekijken vanaf 03.59 uur. Mogelijk is de vermiste tiener hierop te zien.



Gele jas