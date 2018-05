Loes Looman-Van Breen (CDA) staat haar plek in gemeenteraad Epe af

Looman had haar zetel verdiend op basis van voorkeursstemmen. Daarmee streefde zij Oortgiesen op de kandidatenlijst voorbij. ,,Ik was zeer gemotiveerd voor een volgende periode als raadslid, hoewel we bij het CDA het principe hanteren dat raadsleden maximaal twaalf jaar zitten'', zegt Looman. ,,Echter, ik heb ook altijd gezegd dat ik aanstormende nieuwe mensen in hun ontwikkeling niet voor de voeten wil lopen. Wanneer we een extra zetel hadden gewonnen als CDA, was ik zeker teruggekeerd in de raadsfractie, maar nu het bij vier is gebleven, geef ik mijn plek over aan Albert Oortgiesen, die ook boven mij stond op de lijst.''