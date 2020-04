Loes Riphagen uit Oene maakt prijswinnend prentenboek: ‘Ik ben apetrots op dit boek’

Gideon (12) geniet van nieuwe Marktplein van Vaassen ‘Met groene bomen wordt het straks nóg mooier’

7:00 Het haantje op de toren glinstert in late zonnestralen. Spelende kinderen in kristalhelder water bij klaterende fonteinen,en echtpaar dat mijmert op een bankje aan het water. En dat allemaal in het, nog niet eens zo lang geleden verpauperde, centrum van Vaassen. De renovatie van het Marktplein is gereed en iedereen is laaiend enthousiast over het resultaat.