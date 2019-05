Lot van buurtschool Zuuk ligt in handen van commissie Onderwijsgeschillen in Utrecht

Volgende fase in zoektocht nieuwe Eper burgemees­ter

8:10 Inwoners van Epe hebben hun voorkeuren voor een nieuwe burgemeester aangegeven; nu is het tijd om alle informatie te verzamelen. De vertrouwenscommissie van de Eper gemeenteraad analyseert de komende periode de informatie uit de inloopbijeenkomst en de online-vragenlijst. Daarna wordt het verwerkt in de profielschets. De gemeenteraad neemt volgende maand een besluit over het document, dat moet leiden tot een nieuwe burgemeester voor Epe.