Louter verliezers rond verwijdering kiosk Epe

Is de strijd echt voorbij?

De kiosk bij het hertenkamp in Epe mag dan zijn verdwenen, dat betekent niet dat de strijd tussen kioskhouder John van Barneveld en de gemeente Epe voorbij is. Inmiddels ligt er namelijk alweer een nieuwe rechtszaak in het verschiet. Die dient volgens Philip van Roy, de advocaat van Van Barneveld, ergens in de tweede helft van 2019. Deze rechtszaak gaat overigens niet over de vraag of de kiosk wel of niet mocht worden gesloopt. ,,Nee, de inzet is financiële tegemoetkoming”, aldus Van Roy. ,,Want ondanks dat zijn eigendom is afgenomen en gesloopt is mijn cliënt is nooit door de gemeente Epe gecompenseerd. Daar klopt helemaal niets van.”



Nu de kiosk is verwijderd, gaat de gemeente aan de slag met nieuwe plannen voor het gebied, zo heeft wethouder Jan Aalbers laten weten. De bedoeling is dat er op den duur weer een nieuwe horecagelegenheid verrijst bij het hertenkamp. Wanneer dat gebeurt, is vooralsnog onduidelijk.