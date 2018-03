Maan, plastic-visser en bergbeklimmer naar Cleantech-evenement

Meerdere dagen

Op vrijdag is er in Epe vanaf 15 uur een duurzaamheidsmanifestatie met een streek- en energiemarkt. Er is gelegenheid om elektrische fietsen en auto’s uit te proberen en mensen kunnen luisteren naar de verhalen van poolreizigster, filmmaker en klimaatjournaliste Bernice Notenboom. In de RSG N.O.-Veluwe wordt paneldiscussie gehouden met afgevaardigden van diverse bedrijven. In Teuge is een Open Dag bij Ecotribe, Hof van Twello presenteert veganistische producten en zwembad De Schaeck in Twello toont hoe duurzaamheid kan worden toegepast in een gebouw.