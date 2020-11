Maatregelen bij gevaarlijk kruispunt in Vaassen: ‘Wekelijks ligt een fietser op de motorkap’

video Eigenaar én huurder met stomheid geslagen over drugslab in ‘hun’ Restaurant Schaveren bij Emst: ‘Dit is ongekend’

29 oktober Harm Wind noemt het onbegrijpelijk dat er in zijn pand in Emst dinsdag een drugslab is ontmanteld. De Vaassense ondernemer verhuurde het restaurant sinds enkele maanden aan een jongeman, die volgens hem onschuldig is. De link naar de onderwereld ligt mogelijk bij de Rus aan wie een deel van het pand werd onderverhuurd, denkt Wind. ,,Iedereen staat voor een raadsel.’’