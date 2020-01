Machteloze Molukkers komen in Vaassen in actie na ramp in thuisland

Het is even na 14.00 uur als de Dorpskerk in Vaassen langzaam vol stroomt. De begroetingen zijn hartelijk. Gevraagd wordt hoe het met familie gaat. Het zijn niet alleen Molukkers onder elkaar, maar ook ‘gewone Vaassenaren’. Deze dag wordt zichtbaar welke ramp in het westelijke deel van het dorp al maandenlang in relatieve stilte wordt verwerkt. ,,De Dorpskerk is de goede plek, midden in het centrum, voor het houden van een benefiet", weet Pieter Siwabessy.