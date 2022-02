Maikel Amzand, trainer van VIOS Vaassen, blijft altijd positief: ‘Met deze ziekte kan ik 100 jaar worden’

Vanwege aanhoudende maagkrampen en diarree moest VIOS Vaassen-trainer Maikel Amzand in november in allerijl worden opgenomen in het ziekenhuis. Om uit te dokteren wat eraan schortte, keerden de specialisten de patiënt binnenstebuiten. ,,Ik ben meer dan 12 kilo afgevallen. Mijn bloedwaarden waren acht keer hoger dan normaal. Er is gekeken hoever de dikke darm geïnfecteerd was. Mijn eerste gedachte was: ik heb kanker. Dat was het gelukkig niet. Wat ik heb, heet colitis ulcerosa. Het is een immuniteitsziekte. Ik kan er de rest van m’n leven last van houden, maar kan er wel gewoon 100 jaar mee worden.”