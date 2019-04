Man (53) moet de cel in omdat hij 14-jarig meisje misbruikte op camping in Epe: ‘Ze wilde het zelf’

OPENBAAR ONDERWIJS ‘Een school sluiten is altijd emotioneel en doet zeer’, zegt Proo-bestuurder Berend Redder

9 april Of het nu gaat over de Horsthoekschool in Heerde die niet wil verhuizen, de Zuukerschool in Epe die sluiting boven het hoofd hangt of De Schakel in Nunspeet die dicht gaat, steeds is daar Berend Redder die tekst en uitleg geeft namens de overkoepelende scholenstichting Proo. Maar wie is die man eigenlijk? En waarom moet de ene school wel dicht en de andere niet? Een vraaggesprek.