Man gezocht voor overval Vaassen

video Zeekoe of 150.000 kuikens vervoeren? Even Heering bellen!

3 oktober Eéndagskuikens van A naar B vervoeren in Arctische omstandigheden. Of in een woestijngebied. Grote kans dat ze de rit niet overleven. Tenzij ze in een 'couveuse' van Heering Holland uit Vaassen zitten.