Man uit Epe (65) wordt verdacht van meer autobranden: niet twee, maar vijf

Eerder maakte de politie bekend dat de Epenaar in verband wordt gebracht met twee branden in zijn woonplaats: op 29 augustus op een parkeerplaats aan de Pastor Somstraat en op 1 september in de parkeergarage onder het Marktplein.

In totaal 11 autobranden

De politie onderzoekt of de man gekoppeld kan worden aan in totaal elf autobranden. Die vonden tussen medio mei en 1 september plaats in Epe en Vaassen. Vooral Epe werd hard getroffen. In het dorp vlogen tien auto’s in brand, waarvan zeven in nieuwbouwwijk Klaarbeek. In deze wijk werd de 65-jarige man op een avond aangehouden.