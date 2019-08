Man uit Vaassen steelt geld van ouders om wit voetje te halen

Dat zei hij dinsdag tegen de rechtbank in Zutphen. ‘U wilde mooi weer spelen met het geld dat u van de rekening van uw eigen ouders stal?’, vroeg de voorzitter verbaasd. Van B.: ‘Het is eigenlijk te zot voor woorden.’ Waarop de rechter hem streng toesprak. ‘Laat dat eigenlijk maar weg. Hoe haalt u het in uw hoofd?’ Daar bracht de verdachte tegenin dat hij in die periode beïnvloedbaar was en ‘dat het een avontuur was om erbij te horen’. Zijn advocaat sprak over een moeilijke jeugd, waarin zijn cliënt weinig vrienden had en werd gepest.

Een deel van het geld van zijn ouders maakte hij over naar medeverdachte Omer T. (23) uit Vaassen, van wie hij geld had geleend. Toen de voorzitter hem vragen stelde, reageerde hij dat het hem ‘geen reet kon schelen’ dat Van B. geld stal van zijn ouders. ‘Als hij geen respect heeft voor zijn ouders, dan kan ik daar niks aan doen.’

De vader van Van B. is ook kasbeheerder van de wijkvereniging Oosterhof en bewaarde het kasgeld thuis in een kluis. Zijn zoon wist die open te krijgen en griste er 250 euro uit, ook om T. te kunnen betalen.

Goede vriend

Daar bleef het echter niet bij. Tussen december 2015 en de zomer van 2016 zou hij meer mensen hebben bestolen en dan vooral mensen die dicht bij hem staan. Zo wist hij de sleutel van de achterdeur van een goede vriend van zijn ouders te bemachtigen. Toen die een weekend weg was sloeg hij zijn slag. Hij was de enige die wist dat de inloggegevens van het internetbankieren van deze man in zijn eigen agenda stonden. Verder zou hij ook nog allerlei spullen hebben meegenomen en geprobeerd hebben om 7.100 euro naar zijn eigen rekening over te schrijven.

Op camerabeelden is te zien dat medeverdachte Jan van D. (40) uit Wezep 250 euro pint. Naar eigen zeggen had hij nog geld te goed van Van B. en zag hij pas na het pinnen dat er een andere naam op de bankpas stond.

Visspullen

Deze twee mannen zijn volgens justitie ook de daders van het stelen van een grote hoeveelheid dure visspullen in Vaassen. Die zaak kwam aan het rollen toen Van B. in maart 2016 een inbraak in scène zette bij een woning in Vaassen. Door brand in hun eigen woning huurden de ouders van Van B. tijdelijk een huis. De bewoner was langere tijd op vakantie en bepaalde dat ze in bepaalde delen van het huis niet mochten komen. Op zolder bijvoorbeeld, waar in een afgesloten ruimte visspullen ter waarde van 25.000 euro lagen.

Van B. vertelde dat hij had gespiekt en zag dat het om dure spullen ging. Hij gaf aan dat Van D. die zou verkopen, wees waar ze lagen, hielp met dragen naar de auto en daarna rukte hij nog een geluidsset van de wand en griste nog wat andere spullen van hem en zijn ouders mee. Zodat het op een echte inbraak leek.

Maar daar bleef het niet bij. Van B. wist ook een creditcard op naam van de verhuurder aan te vragen, pinde daarmee 2.300 euro en kocht online allemaal spullen.

Het Openbaar Ministerie eiste tegen Van B. 15 maanden celstraf voorwaardelijk, tegen Van D. zes maanden voorwaardelijk en 40 uur werkstraf tegen T.. De eerste twee verdachten zouden nog meer strafbare feiten op hun kerfstok hebben. Ook moeten Van B. en Van D. de schade vergoeden aan de slachtoffers. De officier van justitie hield rekening met het feit dat het om ‘oude’ strafbare feiten ging.