Marijn van de Worp van restaurant Fizzy in Epe is rijzende ster in koksland

Marijn van de Worp nam samen met zijn partner Yasmina El Azzouzi (24) een jaar geleden restaurant 't Soerel over van Dick en Vera Logtenberg. Het jonge stel toverde het roemrijke ’t Soerel aan de Soerelseweg tussen Epe en Nunspeet in korte tijd om tot restaurant Fizzy.

Erkenning

De stijl van Fizzy werd vooral moderner, meer trendy dan ’t Soerel was. De kwaliteit van het eten bleef er minstens even hoog als de gasten er voorheen gewend waren. Kreeg ’t Soerel jarenlang gastronomische erkenning in de vorm van een Bib Gourmand van Michelin, Fizzy stormde binnen een jaar de top vijfhonderd van de Lekker binnen en kreeg direct vijftien, van de maximaal haalbare twintig, punten van GaultMillau. Bovendien kreeg Van de Worp een plek in de top-tien van jonge topkoks van Nederland van wie we volgens GaultMillau nog veel gaan horen.

Succes

Het succes, de erkenning van de experts, is opmerkelijk. Van de Worp en El Azzouzi zijn als zelfstandige restaurant-eigenaren tenslotte nog maar een jaar actief. Ze deden voorheen weliswaar ervaring op in sterrenrestaurants (als sous-chef en als gastvrouw), maar volledig eindverantwoordelijk voor een restaurant en keuken waren ze niet eerder. Bovendien zijn ze in die hoedanigheid, door hun relatief jonge leeftijd, ook nog eens ‘groentjes’ in de restaurantwereld.

Volledig scherm Marijn van de Worp, chef-kok en eigenaar van Fizzy in Epe. © Hans van de Vlekkert

,,Als je met vijftien punten binnenkomt in de gids van GaultMillau, dan zit je tegen een Michelin-ster aan. Het is een beloning voor ons werk in het afgelopen jaar’’, zegt Van de Worp. ,,Een ster behalen is geen doel op zich, maar zou ook een mooie beloning zijn; erkenning voor wat je doet en je bereikt daarmee een nog groter publiek. Maar wij willen vooral een spraakmakend restaurant zijn, dat gasten levert wat zij willen; gezellig tafelen, lekker eten. Mensen verrassen met eten, hun zintuigen prikkelen door ze meer dingen te laten proeven dan ze aanvankelijk misschien zouden doen. Want uiteindelijk doen we alles in eerste instantie voor onze gasten.’’

Proeven

Iemand die normaal gesproken niet van vis houdt, toch vis te laten proeven. Door een visgerecht te serveren dat net even anders is. Van de Worp: ,,Niet door mensen te leren vis eten, maar door ze te laten proeven, ze hun smaak te laten ontwikkelen. Uiteraard met de garantie dat we het gerecht direct terugnemen en iets anders serveren, wanneer ze het echt niet lekker vinden.’’

Het concept waarmee Fizzy de prikkeling van de zintuigen bewerkstelligt, is vooral gebaseerd op meervoudige verrassingsmenu's (tot aan negen gangen) op de kaart, die voor iedere gast individueel worden aangepast aan de smaak van de persoon. Tussen de gangen door serveert Fizzy steeds een nieuwe amuse die de smaak van het vorige met het volgende verbindt.

Experimenteren

Met de gerechten onderscheidt kok Van de Worp zich als chef. Door steeds na pakweg vijf of zes weken te switchen naar nieuwe seizoensproducten. Maar vooral ook door zelf veel te experimenteren met nieuwe smaken. ,,Ik wil koken met zo min mogelijk ‘waste’, afval. Ja, het belang daarvan leer je wel, als je zelf kok/eigenaar van het restaurant bent. Alles wat je weggooit voel je direct in je portemonnee.’’ En dan komt creativiteit voor Van de Worp ‘vanzelf'. ,,Als voorbeeld noem ik bloemkoolblad. Is nogal bitter. Iedereen gooit dat weg, maar ik probeer er iets voor te bedenken. Heb er zuurkool van bloemkoolblad van gemaakt. Door het te fermenteren.’’

Lef