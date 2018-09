Marilynn en Kim hebben hart op juiste plaats: voedselbank voor dieren ziet het leven

Nieuw in Nederland is het niet. Maar wel nieuw op de Noord-Veluwe: een voedselbank voor dieren. In Vaassen is hij afgelopen week van start gegaan. Opgericht en bestierd door Marilynn Van Dam-Babin en Kim van Essen.

Wonderlijk. Dat is het antwoord van Kim op de vraag of haar liefde voor dieren zó groot is dat ze mede-oprichtster is van de voedselbank voor dieren. ,,Nee, ik deel de grote liefde voor dieren zoals Marilynn die heeft niet. Sterker, ik ben hartstikke allergisch voor ze! Maar ik heb vier kinderen thuis en die zijn stapelgek op dieren. Vooral op onze vier ratjes. En geen spinnetje of vliegje mag bij ons thuis worden doodgeslagen. Alles wordt levend buiten gezet.''

Marilynn daarentegen, doet alles voor haar dieren. ,,Ik heb geen kinderen. Voor mij komen onze dieren echt op de eerste plaats.'' In de praktijk zijn dat vooral Coco en Chanel, haar twee Amerikaanse collies die ze twee jaar geleden adopteerde vanuit een asiel, en haar twee parkieten.

Zoetermeer

Marylinn is de grote aanstichter tot de voedselbank voor dieren in Vaassen. ,,Voorheen woonde ik met mijn man in de Randstad. In Zoetermeer ben ik ruim vier jaar geleden al een voedselbank voor dieren begonnen en die run ik daar nog steeds.'' Samen met buurvrouw Kim werd vervolgens het idee ontwikkeld om ook in Vaassen zo'n project te starten. Want in Vaassen is de armoedeproblematiek natuurlijk net zo bekend als elders in het land.

In Zoetermeer verzorgt Marilynn samen met een groep vrijwilligers al voor (bij)voeding voor 170 dieren van pakweg zestig cliënten. In Vaassen start de teller op nul. De dames willen wekelijks, elke donderdag, zorgen voor voedsel voor dieren van armlastige personen of gezinnen. Voedsel dat cliënten zelf bij de buurvrouwen moeten ophalen. ,,We kunnen niet rondrijden en wegbrengen, dat is teveel werk en te duur.''

Bedrijven

,,Van wie we het diervoer krijgen? Dat mag ik niet zeggen. Dat is zelfs vastgelegd in de overeenkomsten die ik heb met leveranciers. Maar het voer is bijvoorbeeld afkomstig van bedrijven, uit voorraden die ergens uit een assortiment gaan en dergelijke. Ik krijg ook wel voer of dierbenodigdheden van particulieren van wie het huisdier is overleden. Soms dus ook manden of riemen'', vertelt Marilynn. Kim: ,,Nee, vers voer doen we niet aan. Alleen droogvoer. Geen vlees dat is overgebleven bij slachterijen dus. Dat is te gevoelig voor bederving.''

Wie voor diervoeding van de voedselbank in Vaassen in aanmerking wil komen, moet een bewijs van inschrijving bij de reguliere voedselbank of van de schuldhulpsanering kunnen overleggen. ,,En de dieren moeten al in het bezit zijn van de cliënten. Cliënten kunnen, terwijl ze al in armoede leven, niet een hond erbij nemen en dan voor de voeding bij ons aankloppen.''

Limiet

De voedselbank verstrekt voeding voor honden, katten, knaagdieren en vogels. Per huishouden geldt een limiet van maximaal drie dieren. Voor huisdieren die zwaarder zijn dan dertig kilogram wordt geen volledige voeding geschonken, maar een aanvulling op de benodigde voeding.

Met de bank doen de dames niet alleen goed voor dieren, maar ook voor mensen. ,,We leveren maatwerk met de voeding. Zorgen dat de dieren de juiste, gezonde voeding tot zich krijgen. 'Hondwaardig' eten, zodat ze geen macaroni of aardappels hoeven mee te eten met de baasjes, want dat is voor de meeste dieren helemaal niet goed.'' Daarnaast wordt ook veel mensenleed verzacht. ,,Huishoudens die geld tekort komen, dat is al schrijnend. Als daardoor dan ook nog een geliefd huisdier weg moet, dan zie je die mensen echt helemaal doodongelukkig worden. Dat wil je mensen echt besparen.''