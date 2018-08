Marjolein start bootcamptraining voor zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen op gym en yoga, daar kijkt niemand raar van op. Maar dames in blijde verwachting die bootcamptrainingen volgen, dat is minder gebruikelijk. Niet voor Marjolein Kroese, van Lekker in Beweging in Epe.

Bootcamptraining. Drillen, pushen, doorgaan. Op handen en voeten tijgerend door de modder onder een laag gespannen net door, vijftig burpees maken achter elkaar, opdrukken in het zand, optrekken aan boomtakken. En lukt het niet vaak genoeg? Dan voor straf nog een paar 'rondjes' extra.

Met name dat tijgeren door de modder, je ziet het niet direct voor je als zijnde een gezonde oefening voor een hoogzwangere dame. Marjolein Kroese snapt de 'voorstelling van zaken' en kan er hartelijk om lachen. ,,Nee, dat soort bootcamptrainingen gaan we natuurlijk juist niet doen met de zwangere vrouwen.''

,,Zwangere vrouwen mogen heel veel trainingen en oefeningen nog prima doen. Ik wil ze vooral leren wat er nog wel mogelijk is. Op je rug liggen met zo'n ronde buik, is natuurlijk niet erg comfortabel en rechte buikspieren trainen door sit-ups te doen geeft teveel druk op de buikspieren. Daarentegen is het voor een zwangere vrouw juist goed om de schuine buikspieren te trainen, net als de billen en de benen. Hoe fitter iemand tijdens de zwangerschap is, hoe sneller het herstel na de bevalling ook verloopt.''

Zwangere vrouwen veilig laten sporten, op een verantwoorde en rustige manier. Dat heeft Kroese voor ogen. ,,Low impact, met een lage hartslag, maar wel met behulp van gewichten en, zoals altijd bij mijn trainingen, in de gezonde buitenlucht. Ik denk dat er veel zwangere vrouwen zijn die behoefte hebben aan een actievere manier van sporten en bewegen tijdens de zwangerschap dan gym of yoga. Daarnaast kan zwangerschapsbootcamp ook een sociaal gebeuren worden, zoals yoga en gym ook vaak zijn.''

De lessen zwangerschapsbootcamp start Kroese in oktober. ,,Ik zit nu nog in de eindfase van de cursus die ik hiervoor volg. Vanaf oktober benut ik wekelijks een of twee uur voor de zwangere dames.''

Naast bootcamp voor zwangeren, start Kroese met Lekker in Beweging begin september nog een nieuwe bootcamp-variant: bootcamp-light. ,,Speciaal toegesneden op oudere mensen, mensen met blessures, mensen met overgewicht en mensen die gewoon niet fit zijn. Het worden bootcamptrainingen zonder te rennen, geen oefeningen op tijd. Iedereen traint op eigen tempo.'' Light wordt vooral een kwestie van sporten met minder tempo, minder gewicht en een veilige bewegingsuitslag. ,,Altijd, zoals elke training bij mij, onder het motto zo fit en vitaal mogelijk oud te worden. Als je dat goed doet, kun je zelfs met blessures trainen. Want echt, iemand die een knieblessure heeft of ouder is of met overgewicht kampt, kan nog volop andere oefeningen wel doen.''

Volledig scherm Marjolein Kroese (links) gebruikt in haar bootcamptrainingen veel gewichten. ,,Hoe meer kracht en spiermassa, hoe meer vet je verbrandt, hoe krachtiger je botstructuur en hoe esthetischer je lijnen en vormen worden. Daarom werk ik veel met gewichten, waar andere bootcampers vooral trainen met oefeningen gebaseerd op lichaamseigen gewicht.'' © Hans van de Vlekkert