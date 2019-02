Martijn Joostema breekt door met dank aan beginpunt Epe

VideoBegonnen in Epe, teruggekrabbeld in Den Haag en nu helemaal weer opgebloeid via het bekende televisieprogramma Holland’s Got Talent: Martijn Joostema, opgegroeid in Epe, breekt nu echt door in de zangwereld: ,,Ik probeer alles eruit te halen.”

Het aantal reacties, nadat zijn auditie op 2 februari op televisie is uitgezonden, is bijna niet te tellen. Opeens heeft Martijn Joostema (24) weer contact met klasgenoten uit de tijd van de basisschool. En het filmpje van de auditie tijdens het televisieprogramma is alleen op zijn eigen Facebookpagina Holland’s Got Talent al bijna 19.000 keer bekeken. ,,Echt bizar. Heel leuk”, zegt hij enthousiast.

Ondanks dat Joostema nu zo’n 1,5 jaar in Den Haag woont, is hij zeker nog een bekende naam in Epe. Het is ook het dorp waar zijn muzikale carrière ooit is begonnen. ,,Dat was in 't Olde Nest, in 2010 meen ik. Dan was ik een avond uit en vroegen mensen me of ik wat wilde zingen. Daaruit vloeide de eerste boekingen.”

Toch wil Joostema meer en besluit hij uiteindelijk mee te doen aan het auditieprogramma Holland’s Got Talent op Rtl 4. Bijna 1,5 miljoen mensen zien de zanger een Italiaans lied zingen, waarmee hij de jury overtuigd. ,,Het was geweldig”, blikt hij terug. ,,Iedereen was ook zo enthousiast. Zo’n ervaring maak je nooit meer mee. Ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil de rest van Nederland laten zien wat ik kan. Ik probeer alles eruit te halen.”

Grote rol

Toch weet Joostema, ondanks alle succes, nog heel goed waar het allemaal begonnen is. ,,Welke rol Epe heeft gespeeld? Best wel een grote denk ik. Met name Ertan Berdo, de baas van De Baron. Hij heeft veel voor mij betekend. En ook geholpen met allerlei zaken.”

De emoties na zijn auditie lopen op het podium hoog op. Want het is bijna gelijk ook de comeback van Joostema. ,,Ik ben ruim een jaar gestopt geweest. Ik had geen motivatie meer, dat kwam ook door mensen in de muziekwereld. Mensen vroegen me of dat ook in Epe was, maar dat is helemaal niet zo. Ik raakte het gewoon kwijt. Mijn vriendin Manon heeft me als het ware weer een schop onder de kont gegeven. Dat heeft resultaat gehad”, vertelt hij met een glimlach.

Jurylid Angela Groothuizen zegt na de auditie dat hij er wel een beetje als ‘een zoutzak op het podium staat’. ,,Al het commentaar trek je aan. Dit ook. Maar hier is gelukkig wel wat aan te doen. Ik heb twee leraren, eentje voor zang en eentje voor choreografie, die me daarbij helpen. Op die manier probeer ik te laten zien hoe het wél moet.”

Opnames

Het is nu wachten op de laatste halve finale van het televisieprogramma, op 9 maart, waarin Joostema te zien zal zijn. De opnames zijn al geweest, maar hij mag er niks over zeggen. En dat doet hij dus ook niet.

Wel zit Joostema, met onder meer René Froger als grote voorbeeld, nog vol ambities. ,,Het plan is om nog drie singles uit te gaan brengen dit jaar. Dat doe ik gewoon in het Nederlands als volkszanger. Dat past het beste bij mij. Daarnaast ben ik bezig met een concert, maar dat is nog niet helemaal rond. Het is wel een beetje in de regio van Epe. Voor de rest kom ik af en toe nog wel naar het dorp voor vrienden en familie, maar niet zozeer om op te treden.”

Daarover gesproken: aan boekingen na de auditie geen gebrek. Joostema: ,,Ik heb er veel werk aan over gehouden. Tot aan de zomer zit ik echt helemaal ramvol. Op Koningsdag heb ik negen optredens. Bizar toch”, zegt hij met een grote glimlach.