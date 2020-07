Meer afschot zwijnen en edelherten op Veluwe nodig voor verkeersveiligheid, vindt het CDA

Video Na ‘hausse’ in mei, opnieuw auto verwoest door brand in Epe

19 juli In Epe is vannacht weer een auto door brand verwoest. Dit keer op een parkeerplaats aan de Haaksweide. Ook een schutting en container die bij het voertuig in de buurt stonden, werden door de brand getroffen. De politie onderzoek of er sprake is van brandstichting. In mei gingen ook al vijf auto’s in vlammen op.