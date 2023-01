‘Meer dan een vermoord broertje’: familie geeft Ronny uit Epe alsnog een gezicht

Verdachte dodelijk steekinci­dent in Epe stak eerder in op Wilco Viets uit Putten

De 30-jarige Zwollenaar die ervan verdacht wordt eind mei Ronny Bron (51) uit Epe vermoord te hebben, blijkt geen onbekende te zijn. Deze Krzysztof R. is ook degene die in 2017 met een mes instak op Wilco Viets, de man die vanaf 1995 samen met zijn zwager Herman du Bois zeven jaar onterecht vastzat in de Puttense moordzaak.

