Meerdere bedrijven in pand voormalige houthandel De Vries in Epe ‘niet kansrijk en niet wenselijk’

Eigenaar Maurice de Vries verhuisde zes jaar geleden met zijn houthandel naar de Jonasweg in Vaassen. In het pand langs de Eperweg dat hij achterliet, vestigden zich in de jaren daarna diverse bedrijven. Zo zit er volgens de gemeente nu een camper- en caravanservice, een autohandel, een schoonmaakbedrijf en een houtbewerkingsbedrijf. Maar die zitten er illegaal, want het huidige gebruik past niet binnen het bestemmingsplan. De gemeente is daarom een handhavingstraject begonnen.

Als tegenzet heeft De Vries aan het gemeentebestuur gevraagd om een principe-uitspraak over de mogelijkheid om hooguit zes bedrijven - met een maximale milieucategorie 2 - op het perceel toe te staan. Maar burgemeester en wethouders bestempelen dat verzoek als ‘niet kansrijk’. De Vries wil niet zeggen wat dat voor hem en de bedrijven betekent: ,,Ik heb de brief gisteren (dinsdag, red) gekregen. We zijn nog aan het nadenken over wat we nu moeten. Ik ga daarom inhoudelijk niet reageren, het is nog te vroeg.’’

‘Campers en caravans passen niet’

Onder meer door de huidige uitstraling van de locatie, met de stalling van campers en caravans, vindt het college van burgemeester en wethouders dat de bedrijven ‘niet passen in het beleid voor het buitengebied’. ‘Dit zijn bedrijfsactiviteiten die qua aard en impact thuis horen op een bedrijventerrein.’ Het toestaan van bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 zou ertoe kunnen leiden dat er bedrijven komen die niet in het buitengebied passen. En dat vindt het gemeentebestuur niet wenselijk voor deze locatie.

Het pand van De Vries staat langs de Eperweg, net ten zuiden van de kern Epe. De vader van Maurice de Vries streek daar 42 jaar geleden neer met een bouwmarkt alias houthandel. Ook die bedrijvigheid stond na verloop van jaren ter discussie, waarna het bedrijf in 2013 naar Vaassen verhuisde.

‘Niet wenselijk’

De gemeente Epe is nu bang dat instemmen met het verzoek van De Vries de verkeerssituatie ‘ongunstig kan beïnvloeden’. De Eperweg is een drukke doorgaande weg met een fietspad erlangs. En bedrijven die nog meer verkeer aantrekken, vergeleken met de ‘oorspronkelijke activiteit is niet gewenst’. Bovendien wordt de zandweg achter het bedrijf volgens de gemeente nu vaak door vrachtwagens en busjes met trailers gebruikt om te keren. ‘Dit is niet wenselijk. Ook het achteruit uitrijden met een combinatie biedt een onveilige verkeerssituatie’, stelt het college.

Burgemeester en wethouders constateren nog wel dat er behoefte is aan bedrijfsverzamelgebouwen. Die landelijke trend is ook in Epe zichtbaar. Toen de kavels van industrieterrein Kweekweg werden uitgegeven, kwamen er meerdere verzoeken om de kavels te verkleinen.