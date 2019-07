Meisje (18) vermist na feestje in Oene

FI­OD-in­val bij Autobe­drijf Favoriet in Vaassen vanwege groot witwason­der­zoek

3 juli Politie en FIOD hebben maandag negen bedrijfspanden en zes woningen doorzocht in het kader van een groot witwasonderzoek. Ook bij Autobedrijf Favoriet in Vaassen en bij de woning van eigenaar David Fikse in hetzelfde dorp waren doorzoekingen. Fikse wil zelf niet inhoudelijk reageren op de doorzoekingen: ,,Er is niks aan de hand. We zijn gewoon aan het werk.’’